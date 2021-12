Estudantes de Paulo Afonso criam Vela Repelente para combater o Aedes Aegypti

Ingredientes como raspas de limão e de laranja e cravo triturado se transformaram em um aliado no combate ao mosquito Aedes Aegypti, causador da Zica, Dengue e Chikungunya. Trata-se da “Vela Ecológica Repelente” criada pelas estudantes Adriele Santos, Gilmara Gomes e Vitória Silva, do curso técnico em Análises Clínicas, do Centro Territorial de Educação Profissional (CETEP) Itaparica II Wilson Pereira, em Paulo Afonso, no Vale do São Francisco.

“Criamos a vela com o intuito de ajudar a comunidade, por ter um custo baixo e uma alta eficácia. Os moradores daqui da cidade sofrem com os mosquitos e as doenças transmitidas por eles, que nem sempre tem condições de comprar o repelente que é vendido no mercado. São ingredientes e materiais que temos em casa ou de fácil aquisição e pode ser feito por qualquer pessoa que queira espantar ou até eliminar esses temidos pernilongos”, conta Vitória.

Para comprovar a eficiência do produto, as estudantes distribuíram as velas entre os colegas para que fossem testadas em suas residências. “Testamos as velas em nossas casas e também distribuímos algumas para nossos colegas de sala e professores. O resultado foi mais que o esperado, pois pensamos que a vela apenas afastaria os mosquitos, mas ela conseguiu até exterminar alguns. Acreditamos que o cheiro da laranja do limão e do cravo queimando espanta os mosquitos do ambiente”, revela Adriele.

Para produzir a vela repelente, as estudantes utilizaram os seguintes materiais:

Parafina

Raspas de Limão

Raspas de Laranja

Cravo Triturado

Barbante

Recipiente (pequeno ou médio) de vidro ou alumínio

Uma panela pequena

Modo de preparo

Na panela, dissolva a quantidade desejada de parafina, sem deixar ferver, em seguida coloque os ingredientes (uma colher de chá): a raspa do limão, a raspa da laranja e o cravo triturado. Misture e leve ao recipiente escolhido. Coloque um pedaço do barbante e espere secar.

