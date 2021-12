Estudantes de Juazeiro representam a Bahia na maior competição escolar do mundo

Os estudantes da rede estadual de ensino, Isabel Cristine Alves, 16, e Ederson Luiz Carvalho, 16, ambos do 2º ano do Colégio Modelo de Juazeiro, irão representar a Bahia na etapa nacional da Gymnasiade, considerada a maior competição escolar do mundo. Eles viajam para São Paulo no dia 12 de abril, juntamente com os demais integrantes da Seleção Baiana de Judô Escolar, da qual fazem parte.

Isabel e Ederson foram convocados após participarem da seletiva estadual da Gymnasiade, ocorrida em fevereiro, em Lauro de Freitas, onde competiram com estudantes de toda a Bahia. Na etapa nacional, na capital paulista, os jovens irão competir entre os dias 13 e 16 de abril, com estudantes de várias regiões do Brasil. A etapa internacional da Gymnasiade acontecerá no dia 2 de maio, em Marrakech, no Marrocos.

O professor de Educação Física Aritano Alan Ferreira Moura, que irá viajar com os estudantes, atuará como técnico da seleção baiana. “Estou muito contente de ver dois estudantes meus participando e representando a Bahia em um campeonato importante como esse, no qual também serei técnico deles na seleção baiana. Nós treinamos no colégio duas vezes na semana e os dois se dedicam muito ao esporte. Além disso, o suporte que o colégio nos dá também é muito importante”, declara.

A estudante Isabel revela a sua expectativa para participar da competição: “Esta é a primeira vez que vou viajar de avião e vou conhecer São Paulo. Vai ser uma grande experiência, porque nós vamos competir com estudantes de outros Estados do país. Já estou ansiosa para o dia da viagem”.

No ano passado, os dois jovens participaram dos Jogos da Juventude, em Brasília, quando Ederson foi campeão da equipe baiana. Além desta competição, Isabel participou da Copa Bahia Open de Judô, da qual foi campeã interestadual, recebendo medalha de ouro.

