Estudantes de Juazeiro criam projeto para melhorar rendimento de jogadores de futebol

Em clima de Copa do Mundo, estudantes do Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães, em Juazeiro, criaram o projeto “Física aplicada ao futebol”, voltado a jogadores e técnicos. Ao desenvolvê-lo, os alunos Ricardo Ferreira, Rafael Vieira, Leticia Gonçalves, Leticia Maciel e Ana Luísa Souza, todos com 17 anos e cursando o 3º ano, tiveram como objetivo melhorar o rendimento nas cobranças de pênalti durante as partidas. Para tanto, eles utilizaram conceitos da Física, como Movimento Retilíneo Uniforme (MRU) e Movimento Retilíneo Uniforme Variado (MRUV), analisando, assim, o movimento dos jogadores e da trajetória da bola.

O estudante Ricardo conta que a ideia do projeto surgiu depois que um dos atletas do time de futebol do colégio perdeu em uma cobrança de pênalti, na final dos Jogos Escolares 2017. “Vimos a oportunidade de fazer algo para melhorar o rendimento dos atletas. Inicialmente, gravamos um vídeo para captar os movimentos durante uma cobrança de pênalti. As imagens foram editadas e analisadas, buscando construir uma escala que relacionasse o tamanho do objeto com o tamanho da imagem. Posteriormente, foi medido o deslocamento da bola em alguns intervalos de tempo, servindo como base para construir um gráfico que representasse o deslocamento da bola em função do tempo, possibilitando encontrar uma função que caracterizasse o movimento”, detalha.

O colega Rafael Vieira acrescenta que o projeto foi feito com o intuito de auxiliar os educadores físicos a fazerem uma análise quantitativa nos atletas. “Com a nossa pesquisa é possível calcular a velocidade do chute e, com essa informação, o educador pode fazer um trabalho diferenciado com aquele que possui um chute menos veloz que os demais”.

Os dados foram passados para o professor orientador Tiago Rodrigues e, a partir daí, a equipe fez o teste nos Jogos Escolares 2018. “Foi observado a melhoria de rendimento dos atletas, pois houve duas penalidades e ambas foram convertidas, ou seja, eles conseguiram fazer os gols. O nosso projeto ajuda, também, em chutes de longa distância, ajustando o posicionamento dos atletas para que venham adquirir mobilidade e acertem o alvo com uma certa velocidade”, pontua Ricardo.

