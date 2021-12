Estudantes de Bom Jesus da Lapa tem revisão gratuita para o Enem

Falta pouco para realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019 - marcado para os dias 3 e 10 de novembro. Para auxiliar os candidatos na reta final de preparação para as provas, a Pitágoras Bom Jesus da Lapa, promove uma semana de revisão gratuita. O curso intensivo acontece na faculdade, de segunda-feira (28) até sexta-feira (1), sempre no turno matutino.

Serão realizadas aulas de matemática, português e redação, física e química geral e biologia. “A prova do Enem é interdisciplinar e exige muita interpretação de texto. São conteúdos que, embora os candidatos vejam durante a trajetória escolar, desde o ensino básico até o médio, necessitam de revisão depois de um tempo”, comenta o coordenador de cursos da Pitágoras, Lucas Vieira.

São oferecidas 80 vagas e os interessados podem se inscrever na instituição de ensino. A revisão é realizada pela faculdade Pitágoras em parceria com o FC Concursos, responsável pelas aulas de português e redação.

Programação:

Segunda (28/10), das 8h às 9h30 - Português e Redação

Segunda (28/10), das 9h30 às 11h - Matemática

Terça (29/10), das 8h às 9h30 - Português e Redação

Terça (29/10), das 9h30 às 11h - Física Geral

Quarta (30/10), das 8h às 9h30 - Química Geral

Quarta (30/10), das 9h30 às 11h - Física Geral

Quinta (31/10), das 9h30 às 11h20 - Biologia

Sexta (1º/11), das 8h às 9h30 - Matemática

Sexta (1º/11), das 9h30 às 11h - Química Geral

Curso intensivo de revisão para o Enem

Quando: De 28 de outubro a 1º de novembro

Horário: De 8h às 11h

Local: Av. Manoel Novaes, nº 1499, Centro - Em frente ao Shopping dos Padres

Mais informações: (77) 3481-9595

