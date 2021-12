Estudantes da zona rural de Sento Sé vivem a emoção de conhecer o mar

A emoção de conhecer o mar e pisar na areia da praia pela primeira vez foi vivida por 18 estudantes da Escola do Campo Sala Avançada Dom Pedro II, unidade municipal localizada no povoado de Sanharó, na zona rural do município de Sento Sé. O sonho desses alunos foi realizado nessa quinta-feira (29), por conta de cartas enviadas pelos alunos ao governador Rui Costa, nas quais eles manifestaram a vontade de colocar os pés no mar e visitar a capital baiana.

O primeiro banho de mar aconteceu em um dos cenários mais belos da capital baiana: o Porto da Barra. Juliana Almeida, 14 anos, resumiu em poucas palavras o seu sentimento: "O mar é mais do que eu imaginava”. Os olhos do pequeno Raniel Amaral, 8 anos, brilhavam ao mirar a linha do horizonte. “Era meu sonho conhecer o mar de perto, porque eu só via na televisão e nas fotos. Ele é muito grande e a água é mesmo salgada”, constatou o estudante, que aproveitou cada onda vinda ao seu encontro e não queria mais sair de dentro da água.

Dupla emoção também viveu Adriana Rocha, que é mãe de Raniel. Assim como o filho, esta foi a primeira vez que ela viu o mar. “Estou muito feliz com esta oportunidade única e agradeço muito ao governador Rui Costa por ter feito isso por nossos filhos. Isso vai ficar marcado na vida deles para sempre e, também, na minha, porque também estou realizando um sonho junto com ele”, afirmou.

Para a estudante Marcela Souza, 12, a sensação não foi diferente dos seus colegas. “O mar é muito lindo e este dia está sendo muito especial para mim, pois era um dos meus sonhos. Também adorei conhecer os pontos turísticos de Salvador, porque tudo isso é novo para a gente. Vai ser muito legal voltar para a minha comunidade e contar para os meus amigos”.

A professora Josina Cerqueira, que acompanhou os estudantes à praia, falou como surgiu a ideia das cartas. “Levei os meus alunos para conhecer um rio próximo da cidade e eles questionaram qual era a diferença entre rio e mar, e isso me sensibilizou muito. Foi aí que eu tive a ideia de enviar as cartas dos estudantes e, hoje, estamos aqui mostrando que eles não devem desistir de sonhar e, sim, correr atrás de seus sonhos. Além de funcionar como uma aula de história, o passeio também é uma grande experiência de vida para eles”, avaliou a educadora.

Tour por Salvador – Na programação do intercâmbio, que segue até esta sexta (30), eles farão um tour pela história e cultura de Salvador e da Bahia ao visitarem diversos pontos turísticos e históricos como Farol da Barra, Jardim Zoológico, Mercado Modelo, Igreja do Bonfim, Santuário Irmã Dulce e Pelourinho.

A coordenadora de Educação no Campo da Secretaria da Educação do Estado (SEC), Poliana Reis, explicou que a iniciativa do Governo do Estado, por meio da SEC, visa o fortalecimento da Educação do Campo, além do fortalecimento do regime de colaboração com os municípios.

A contemplação frente ao mar do estudante que pisa na areia da praia pela primeira vez.

