Estradas estaduais são recuperadas e recebem obras de manutenção

A equipe do Consórcio Sustentável do Território do São Francisco (CONSTESF) está recuperando e fazendo a manutenção de estradas estaduais com o objetivo de melhorar a trafegabilidade no local, conforme o presidente do órgão, Genário Rabelo. Da BA-210 (acesso Sobradinho) à BR-407 (acesso Juazeiro), serviços de tapa buracos, roço lateral, limpeza e recuperação de bueiros e drenos e sinalização estão sendo realizados. Também estão sendo feitas intervenções na BA-144, do trecho Contorno do Eliseu passando por Junco até o acesso a Passagem do Sargento (Campo Formoso).

“Sabemos que estradas precárias comprometem a nossa economia e expõe quem por ela trafega a riscos. Muitas vezes, também inviabilizam que novas empresas se interessem pela região. Os trechos onde já atuamos e que estamos recuperando agora são de extrema importância para a nossa região. Estamos atendendo a antigas reivindicações da população e não estamos medindo esforços para entregar os melhores serviços", declarou o dirigente do CONSTESF, que também é prefeito de Canudos.

Além das estradas que estão passando por intervenção, outros trechos já foram concluídos. "Concluímos o trecho de Campo dos Cavalos a Cachoeira do Sobrado, na BA 317, em Juazeiro. Foram 18,5 quilômetros de patrolamento, limpeza e recuperação de bueiros e drenos. Entregamos uma estrada com ótimas condições e, agora, estamos com nossas equipes a todo vapor em outros trechos”, informou o coordenador das obras, Frank Chaves.

