Estradas de Juazeiro, Sobradinho, Sento Sé e Pilão Arcado recebem serviços de manutenção

As estradas de Juazeiro, Sobradinho, Sento-Sé e Pilão Arcado recebem serviços de tapa buracos e limpeza promovidos pelo Consórcio Sustentável do Território do São Francisco (CONSTESF), com objetivo de manter boas condições de trafegabilidade e segurança para os condutores. As obras compreendem a reconstrução de trechos com tapa buraco, patrolamento, limpeza das laterais, desobstrução de sistema de drenagem, roço, sinalização e recomposição de erosão.

As vias beneficiadas com as últimas obras realizadas pelo Constesf foram trechos da BA-210, de Sobradinho a Sento Sé; da BA-161, de Remanso a Pilão Arcado; da BA-752, na área urbana Pilão Arcado; e da BA-210, de Sobradinho a Juazeiro.

"O nosso território é extenso, portanto é um grande desafio a manutenção de toda essa malha. Máquinas e operários estão trabalhando em ritmo acelerado na manutenção das estradas, que são importantes não só para garantir segurança e conforto aos condutores, mas também a qualidade no escoamento da produção de agricultores da região”, destacou o presidente do CONSTESF e prefeito de Canudos, Genário Rabelo.

