Estrada que liga Juazeiro a Sobradinho está sendo recuperada

Em parceria com a Prefeitura de Sobradinho, o Consórcio Sustentável do Território do São Francisco (CONSTESF) está realizando obras de recuperação e manutenção de mais de 47 quilômetros da BA-210 (acesso Sobradinho) à BR-407 (acesso Juazeiro). Estão sendo executados serviços como tapa buracos com massa asfáltica, capina, roçagem e limpeza lateral, limpeza de bueiros, drenagem e sinalização.

O presidente do CONSTESF e prefeito de Canudos, Genário Rabelo, explica que o trecho tem recebido serviços essenciais com o objetivo de melhorar o tráfego, a segurança dos condutores e a economia local. "O nosso trabalho vem melhorando as condições de estradas importantes dentro do nosso território e isso garante mais segurança e conforto para quem trafega, além de impulsionar a nossa Agricultura, possibilitando mais qualidade no escoamento da produção".

O consórcio também está realizando, em parceria com a prefeitura de Casa Nova, terraplanagem e patrolamento no trecho referente à entrada do povoado de Bem Bom, na BR-235. Os mesmos serviços já foram concluídos nos trechos da BA-316 a BR-235, entre Sobradinho e Casa Nova (21,3 km) e entre Sobradinho e Sento Sé (BA-210/ BA-316), entre Quixaba e a sede do município e entre Quixaba e Piçarrão.

