Empresa anuncia investimento de R$ 629 milhões em energia renovável em Sento Sé

A Brennand Energia pretende investir R$ 629 milhões em energia renovável no município de Sento Sé, na Bahia. Serão cinco parques de geração de energia elétrica, um com fonte solar e os outros quatro com fonte eólica. O protocolo de intenções foi firmado com o Governo do Estado, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), nesta última terça-feira, 29.

“Encerramos o ano com esta excelente notícia. Investimento em fonte limpa e a Bahia ganha mais cinco parques renováveis. O estado, que tem contribuído de forma brilhante para diversificação da matriz energética utilizando seus potenciais naturais que são sol e vento. A empresa contribui ainda para o desenvolvimento da região, levando emprego e renda para o nosso povo. Que em 2021, possamos anunciar outros tantos investimentos”, afirmou o vice-governador João Leão, secretário de Desenvolvimento Econômico.

A estimativa é que o primeiro parque solar da Brennand na Bahia, o Sol do São Francisco I, entre em operação já em abril do próximo ano e tenha capacidade instalada de produção de até 98,1 Gigawatts (GW) hora/ano. Já os parques eólicos Morro Branco II e Baraunas IV, XV e XX tem previsão de começar a funcionar entre março e maio de 2022. Juntos terão capacidade de produzir 661,3 GWh/ano de energia.

“Nossos investimentos são majoritariamente em energia eólica. Estamos fazendo esse parque solar para contribuir com a regularidade do suprimento de energia, uma complementa a outra. A energia eólica tem uma produção mais significativa à noite e durante o dia temos a produção solar, assim, fazemos uma entrega de energia o mais constante possível. Ressalto ainda a receptividade que temos tido do governo da Bahia, que oferece estrutura e tem entendido as necessidades do setor”, disse o diretor da Brennand Energia, Adelson Ferraz.

A companhia tem 10 parques eólicos em operação e um em construção, todos em Sento Sé, onde já investiu mais de R$ 1,3 bilhão. Juntas, as usinas somam 341 Megawatts (MW) de capacidade instalada. Entretanto, a Brennand estuda o potencial em mais dois municípios, Campo Formoso e Juazeiro.

