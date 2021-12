Empreendimento de mel é certificado na zona rural de Casa Nova

O Serviço de Inspeção Municipal (SIM), implantado pelo Consórcio Sustentável do Território do São Francisco (CONSTESF), entregou a Casa de Mel da Associação de Produtores da Comunidade de Ladeira Grande, nesse final de semana. Este foi o segundo empreendimento certificado pelo consórcio e pela Prefeitura de Casa Nova, atestando que a empresa e o produto se adequaram às exigências sanitárias vigentes em legislação.

O presidente da Associação de Produtores da Ladeira Grande, Antônio da Costa, afirma que este é um passo importante para alavancar as vendas do mel. “Este selo do SIM é muito importante, pois vai agregar valor e a gente vai ter mais condições de vender. A gente agora pode atingir mais espaços para a venda. Antes, a gente vendia para atravessadores e agora, com o selo, vai ser muito mais fácil de comercializar" comemorou.

O ato contou com a participação do presidente do CONSTESF, Genário Rabelo, que é prefeito de Canudos, e o prefeito de Casa Nova, Wilker Torres, além de secretários municipais, vereadores, lideranças regionais e associações de produtores. "Nosso país não se desenvolve sem dar apoio à Agricultura Familiar. Temos que fomentar o crescimento dos pequenos produtores. Casa Nova está de parabéns, pois em um período tão curto já está entregando o segundo certificado e, em breve, entregará mais três, dando oportunidade para que os pequenos possam crescer, tendo uma vida mais justa", disse Genário Rabelo.

O prefeito de Casa Nova também parabenizou: "Parabenizo a toda equipe que está envolvida nesse projeto, pois a importância é enorme e eu tenho certeza de que vai abrir muitos leques de crescimento. Temos que continuar trabalhando neste sentido de viabilizar a exportação de nossos produtos".

O SIM tem o objetivo de proteger a saúde da população, inspecionando os produtos de origem animal e vegetal transformados e comercializados no município. Através do selo, os produtores se tornam aptos a venderem para prefeituras, escolas, hospitais e várias instituições públicas.

adblock ativo