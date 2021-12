Empreendedores das zonas rural e urbana do Norte baiano participaram da Semana SEBRAE

Maior evento baiano na área de pequenos negócios, a III Semana SEBRAE de Capacitação Empresarial reuniu, entre os dias 2 e 7 de outubro, mais de mil empresários, colaboradores e potenciais empreendedores de nove municípios: Juazeiro, Paulo Afonso, Glória, Curaçá, Uauá, Casa Nova, Sobradinho, Remanso e Sento Sé. Foram mais de 40 capacitações sobre inovação, marketing e comunicação, vendas, planejamento, atendimento, liderança, gestão de pessoas, processos, rural, beleza e estética, entre outros temas.

Palestrantes renomados levaram suas experiências sobre empreendedorismo e inovação ao Norte do Estado. O especialista em varejo e consumo, Fred Rocha, abordou o tema “Varejo do Futuro”, em Paulo Afonso. Já o especialista em varejo popular, Marcelo Dória, falou sobre “Revitalização do Varejo de Rua”, enquanto que Luiz Alberto Marinho mostrou as estratégias para conquistar e fidelizar o novo perfil de consumidor, que dispõe, cada vez mais, de informação e poder de escolha. As duas últimas aconteceram em Juazeiro.

A empreendedora Alinne Torres, que participou da oficina de Marketing e Comunicação, conta que abriu, há dois meses, a loja física da estamparia F5 Designer, em Juazeiro, com o marido e sócio, Jhon Cruz, e que agora pretende ampliar as estratégias de marketing empresarial para atrair novos clientes. “A gente já trabalhava em casa desde 2015 e, recentemente, abrimos a estrutura física da empresa. É hora de investir em mais conhecimento, inovação e estar sempre atenta as necessidade dos consumidores. O conhecimento adquirido na capacitação vai ajudar a nortear o nosso negócio”, afirmou.

Marcos Peixoto, por sua vez, já atuou nas áreas de Alimentos e Construção Civil e, atualmente, gerencia uma loja de confecções em Juazeiro. “Foram dias muito proveitosos. Além das temáticas interessantes, a didática e experiência dos palestrantes foram muito produtivas. Estou mais preparado para motivar minha equipe de vendas a encantar os consumidores”, revelou.

REGIÕES MAIS DISTANTES – O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) levou conhecimento, também, para as regiões mais distantes da sede dos municípios. Empreendedores rurais tiveram acesso a atividades ligadas ao empreendedorismo rural, boas práticas agropecuárias e como liderar no campo. O gerente regional do SEBRAE em Juazeiro, Carlos Cointeiro, faz um balanço positivo do evento e destaca que foi possível disseminar mais conhecimento: “Conseguimos levar para os empresários o melhor do conhecimento de gestão e inovação, estimulando os pequenos negócios a praticarem o que há de mais atual em cada segmento, bem como oportunizamos o acesso à informação também na área rural, atuando em nove municípios”.

