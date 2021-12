Em Morpará, Rui entrega obras de infraestrutura e equipamentos para a saúde

Na manhã dessa terça-feira (22), o governador Rui Costa inaugurou obras de pavimentação em 30 quilômetros da BA-160, no trecho que liga Morpará a Quixaba. Um reforço para a infraestrutura de Morpará, no Oeste baiano, com um investimento de R$ 9,5 milhões de reais em obras que vão beneficiar 45 mil moradores da região.

“É gratificante esse momento de fazer entregas importantes para a população, como obras de infraestrutura, estradas, como hoje aqui em Morpará, que fizemos a inauguração da primeira etapa, e anunciamos pra janeiro a publicação da licitação pra segunda e última etapa, que vai chegar à BR-242”, contou o governador Rui Costa.

O governador também entregou a pavimentação de 7km em paralelepípedo com drenagem superficial das Ruas Agenor Leite, Avenida JK e Rua Dr. Clemente Mariani, na Sede do município. As obras receberam um investimento de mais de R$ 740 mil.

Para o pedreiro Ricardo Dias, morador de Morpará há mais de 20 anos, as obras vão dinamizar a mobilidade dentro do município. "As duas obras são muito importantes para os moradores da região do Vale São Francisco que passam por aqui todos os dias. Ficou mais fácil entrar e sair de nossa cidade. As pistas ficaram amplas e seguras, o que melhora muito a vida de todos nós".

Durante a visita, o governador também entregou uma ambulância para a prefeitura e celebrou um convênio com a Secretaria de Saúde (Sesab) para aquisição de um veículo para suporte às equipes de vigilância epidemiológica. Rui ainda participou da inauguração de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) no bairro da Barragem, do Laboratório Central, que passou por reforma e adequação, e da nova Academia de Saúde, no Conjunto Habitacional São Francisco, e visitou o Colégio Estadual Nemísia Ribeiro dos Santos.

