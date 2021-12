Educadores de Bom Jesus da Lapa e Conquista discutem construção do Currículo Bahia

Uma consulta pública para a construção coletiva do novo Currículo Bahia, referente às Educações Infantil e Fundamental, está aberta até o dia 13 de novembro, em uma iniciativa da Secretaria da Educação do Estado da Bahia. As contribuições poderão ser realizadas através do Portal da Educação . Além disso, estão sendo promovidos seminários territoriais para viabilizar as contribuições ao documento por educadores, gestores, estudantes e pela sociedade civil. Nesta terça, o encontro aconteceu no Núcleo Territorial de Educação de Bom Jesus da Lapa (NTE 02) e na quarta-feira (31) será no Colégio Modelo de Vitória da Conquista, com representantes das escolas do NTE 20.

Nos seminários, os participantes discutem a proposta curricular e realizam trabalhos em grupos, a partir de textos referenciais que são apresentados em plenárias finais. De acordo com o superintendente de Políticas para a Educação Básica, Ney Campello, o sistema on-line para as contribuições dos educadores apresenta uma versão preliminar do documento, que já vem sendo desenvolvido por consultores que estão fazendo as redações baseadas em contribuições já recebidas.

“O nosso compromisso é que no dia 10 de dezembro façamos a entrega ao Conselho de Educação da Bahia, que será uma proposta curricular diferenciada que atenda as perspectivas dos estudantes e que seja capaz de promover a qualidade na oferta associada ao Ensino Médio. A intenção é que essa mudança no currículo do Ensino Fundamental repercuta na formação do aluno que chega no Ensino Médio, para que ele tenha continuidade no seu percurso formativo”, explicou Ney Campelo.

