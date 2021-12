Economia no semiárido é aquecida com empreendimentos de energia solar e produção de uva

A Vinícola Terranova, no município de Casa Nova, responsável pela produção nacional de 80% dos espumantes da marca Miolo, e a usina solar da Atlas Renewable Energy, em Juazeiro, que emprega mais de 1,5 mil trabalhadores da região, foram visitadas por uma comitiva da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, na quinta-feira (8). A secretária da pasta, Luiza Maia, ressalta que esses projetos têm ajudado no crescimento econômico do Vale do São Francisco.

"Ambos os investimentos desempenham papel estratégico, tanto na geração de emprego, quanto no desenvolvimento territorial do nosso Estado. A energia limpa produzida nas quatro usinas da Atlas pode beneficiar 250 mil famílias da região. E a Miolo recebe 50 mil visitantes por ano, por meio do roteiro do Vapor do Vinho, aquecendo, assim, o Enoturismo local", disse a gestora estadual.

O parque solar da Atlas Renewable Energy gera 156 MW de potência e possui 450 mil painéis fotovoltaicos. O diretor-geral da Atlas no Brasil, Luís Pita, informou que, além de Juazeiro, a empresa tem usinas solares também em Bom Jesus da Lapa e vai implantar outra em Barreiras. “Já investimos na Bahia cerca de R$ 1,1 milhão, com 3,5 mil empregos gerados em 2018", ressaltou.

O gerente regional do Grupo Miolo, Adauto Quirino Jr., afirmou que tecnologia adequada e investimentos sérios, que valorizam as potencialidades do Rio São Francisco, são o segredo do sucesso da vinícola da Miolo Wine Group Vitivinicultura. "Nada é parecido no Brasil em termos de tecnologia de agricultura com aquilo que temos no Vale do São Francisco".

Com 200 hectares plantados e irrigação por sistema de gotejamento, a Miolo realiza duas colheitas anuais, produz quatro milhões de litros, por ano, sendo dois milhões de litros para espumantes e vinhos e dois milhões para destilar, gerando 150 empregos diretos. "O grupo pretende ampliar ainda mais a produção e tem nosso apoio, pois contribuem com o desenvolvimento do nosso semiárido baiano", reforçou a secretária Luiza Maia.

