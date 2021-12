Desafios da tilapicultura no Rio São Francisco são debatidos em Paulo Afonso

"Os desafios da tilapicultura na região dos lagos do Rio São Francisco" é o tema do workshop que vai acontecer nesta quarta-feira (25), no Centro de Desenvolvimento e Difusão de Tecnologia em Aquicultura (CDTA) do Campus VIII da UNEB, no município de Paulo Afonso. O evento, que tem como público-alvo os especialistas na produção de tilápias, será realizado dentro da programação do FestTilápia 2017, sediado em Paulo Afonso e Glória, maiores polos produtores da espécie no Brasil.

O presidente da Bahia Pesca, Dernival Oliveira Júnior, destaca que, durante o workshop, serão discutidas demandas urgentes para a sustentabilidade e para o desenvolvimento das atividades da pesca e da aquicultura nos Estados da Bahia, Alagoas e Pernambuco. “Será uma oportunidade única de reunir os maiores especialistas em tilapicultura do Brasil para desenvolver a atividade em nossa região”, pontua.

A programação será aberta às 8h, pelo ex-ministro da Pesca e Aquicultura, Altemir Gregolin, que falará sobre oportunidades, desafios e estratégias da aquicultura brasileira. Em seguida o professor Omar Sabbag, da Universidade Estadual Paulista (UNESP) e a especialista Renata Melon, da Embrapa Pesca e Aquicultura, dissertam sobre os indicadores socioeconômicos da tilapicultura no Brasil. Ainda pela manhã, um representante da Secretaria de Aquicultura e Pesca do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio abordará os licenciamentos ambientais e as outorgas de águas públicas da União.

Pela tarde, a partir das 14h, o representante da CODEVASF, Bruno Rocha, faz palestra sobre o tema “A importância da governança e cooperação no desenvolvimento de arranjos produtivos locais”. Em seguida, uma mesa-redonda sobre a produção de tilápias em sistemas fechados marca a programação vespertina. Participam do debate especialistas da Bahia Pesca, do Instuituto Federal Baiano (IFBaiano), da Universidade Estadual da Bahia (UNEB) e da Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF).

MESA-REDONDA - O workshop será encerrado com uma mesa-redonda para a discussão sobre o crédito para a implantação de projetos produtivos. Os debatedores serão representantes do Banco do Nordeste, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, do Agência de Fomento do Estado da Bahia (Desenbahia) e do Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (SICOOB).

As inscrições podem ser feitas pelo site www.festtilapia.com.br, em troca de uma lata de leite em pó ou dois litros de leite UHT (leite longa vida).

