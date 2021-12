Curaçá e Sobradinho serão novamente beneficiados com cisternas

Os municípios de Curaçá e Sobradinho serão, mais uma vez, beneficiados com o Projeto Cisternas, executado pelo Consórcio Sustentável do Território do São Francisco (CONTESF). Nesta nova etapa, serão construídas cisternas para consumo humano, com capacidade para armazenar até 16 mil litros de água. Para serem contempladas, as pessoas vão receber instruções sobre o uso e manutenção da tecnologia de convivência com o semiárido, por meio de um curso que tem o objetivo de orientá-las sobre o funcionamento das cisternas e adquirirem noções nas áreas de Agroecologia e Sustentabilidade.

Em Curaçá, mais de 320 tecnologias já foram entregues e, agora, mais famílias serão atendidas. "O Projeto Cisternas volta ao município para garantir que mais comunidades tenham acesso à água de qualidade. Formamos uma comissão e vamos dar início ao cadastramento das famílias que receberão a tecnologia”, destaca o coordenador do projeto, Mauro Macêdo.

Já em Sobradinho, foram construídas mais de 360 tecnologias, de acordo com o presidente do CONSTESF e prefeito de Canudos, Genário Rabelo. "Todos os municípios do Território do Sertão do São Francisco receberam o Projeto Cisternas. Continuamos com o objetivo de universalizar o acesso à água nas regiões mais secas e, por isso, estamos ampliando a nossa meta”.

