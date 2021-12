Construção de ponte sobre o Rio São Francisco e recuperação da Estrada do Feijão serão realizadas através de parceria

A rodovia BA-052, conhecida como Estrada do Feijão, será recuperada a partir de uma Parceria Público-Privada (PPP), através da qual também será construída uma ponte sobre o Rio São Francisco. O investimento total é de, aproximadamente, R$ 965 milhões, ao longo de 20 anos de concessão. Mais de 2,7 milhões de habitantes de mais de 100 municípios serão beneficiados com os serviços realizados na região. As intervenções públicas estão a cargo da Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia (SEINFRA) e as informações sobre as obras estão disponíveis para consulta pública no endereço www.infraestrutura.ba.gov.br.

A recuperação da Estrada do Feijão corresponderá a um trecho de 463 quilômetros de extensão, entre Feira de Santana a Xique-Xique, e mais 80 quilômetros da BA-160, a partir de Xique-Xique até a travessia para o município de Barra. A consulta pública é a etapa inicial para o processo de recuperação do trecho. A previsão é que a licitação tenha início em março de 2018. O secretário de Infraestrutura, Marcus Cavalcanti, explica que serão realizadas duas audiências públicas (uma em Barra e outra em Salvador) para a finalização do edital de licitação na modalidade leilão. “A obra trará mais desenvolvimento para a região, que é de grande importância para a economia do Estado”, destaca.

A ponte sob o Rio São Francisco, por sua vez, terá um quilômetro de extensão e irá ligar a BA-160 a BA-161, ou seja de Xique-Xique a Barra, e terá um quilômetro de extensão. O objetivo é que o equipamento otimize o tempo de viagem e torne a travessia mais segura para quem se desloca de uma cidade para a outra. Atualmente, o transporte é feito por meio de balsas.

Outras estradas

Mais 1.600 quilômetros de estradas também vão passar por recuperação, a partir de um investimento de mais de R$ 400 milhões do Banco Mundial, segundo informação da SEINFRA. Os contratos já foram assinados e a previsão é de que os serviços sejam iniciados no primeiro trimestre de 2018. Além disso, 405 km da região Oeste vão receber serviços de recuperação no Anel da Soja e de Formosa do Rio Preto a Roda Velha.

