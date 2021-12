CONSTESF participa de sessão itinerante na FENAGRI

Uma sessão itinerante, promovida pela comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), foi realizada nesta quinta-feira (12), durante a 27ª edição da Feira Nacional da Agricultura Irrigada (FENAGRI), em Juazeiro. A sessão reuniu parlamentares e outras autoridades políticas para discutir demandas dos produtores rurais. Presente ao evento, o prefeito de Canudos, Genário Rabelo, que também é presidente do Consórcio Sustentável do Território do São Francisco (CONSTESF), ressaltou a importância da iniciativa e chamou a atenção para a caprinocultura da região.

"Esse é um momento importante, pois discutimos políticas públicas voltadas para o setor de maior geração de emprego e renda do país, a agroindústria. O caminho é esse mesmo: ouvir os produtores, os empresários e instituições conhecedoras da cadeia produtiva. Espero que nos próximos encontros a gente possa discutir a caprinocultura, importante na área de sequeiro", afirmou o gestor municipal.

Considerada a maior feira de fruticultura irrigada da América Latina, a FENAGRI traz, nesta edição, o tema ‘Cultivando sabores e valores do vale’ e tem como objetivo promover a realização de negócios, transferência de tecnologias e a divulgação, em todo o mundo, das potencialidades do Vale do São Francisco. O evento prossegue até sábado (14).

