Comunidades rurais de Juazeiro recebem mais cisternas

Famílias das comunidades rurais de Tanque Novo e Lagoa dos Grilos, no município de Juazeiro, foram contempladas com cisternas para o armazenamento de água. A entrega dos equipamentos faz parte do Projeto Cisternas, que é desenvolvido pelo Consórcio Sustentável do Território do São Francisco (CONSTESF), em parceria com o Instituto Nordeste Digital, por meio de convênio com o Ministério do Desenvolvimento Social. Atualmente, conforme dados da entidade, mais de três mil tecnologias foram construídas nos dez municípios do Território do Sertão do São Francisco.

O presidente do CONSTESF, Genário Rabelo, que também é prefeito de Canudos, destaca a importância do projeto para as comunidades mais carentes: “O consórcio, em parceria com os municípios, está mudando a vivência dessas famílias em períodos de estiagem. Com a cisterna, uma família de cinco pessoas pode se manter durante até 8 meses. O Projeto Cisternas é dignidade, saúde e segurança alimentar”, declarou.

