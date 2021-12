Colégio estadual de Bom Jesus da Lapa promove atividades do Novembro Negro

Dentro das comemorações do Novembro Negro, a comunidade escolar do Colégio Modelo de Bom Jesus da Lapa promoveu, na quarta (1º), o seminário de abertura do projeto “Nordeste Negro: Empoderamento, fortalecimento e garantias de direitos”. Com a participação de membros das comunidades quilombolas e convidados das universidades locais reuniu, o evento abordou questões como racismo, intolerância religiosa, respeito à diversidade, valorização da identidade negra e a aplicação da Lei 10.639/03, que torna o estudo sobre a "História e Cultura Afro-Brasileira” obrigatório no currículo oficial da rede de ensino. Outras unidades escoladas da rede estadual também estão realizando atividades que celebram o 20 de Novembro.

No Colégio Estadual Alaor Coutinho, em Praia do Forte, em Mata de São João, as comemorações do Novembro Negro começam no dia 20/11, com a inauguração da biblioteca doada pelo Grupo CCR Metrô Bahia. No dia 23, a comunidade escolar participa do diálogo com a escritora Cristiane Sobral, mediado pela professora Deyse Sacramento, do Projeto Diálogos Insubmissos de mulheres negras, da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e, no dia 25, acontece a “Feira das hortas escolares – resgate de técnicas tradicionais de plantio”, com a participação dos estudantes dos Colégios Estaduais de Porto de Sauípe e de Barra do Pojuca.

Já no Colégio Estadual Eraldo Tinoco, no distrito de Santiago do Iguape, em Cachoeira, no Recôncavo Baiano, as atividades do Novembro Negro acontecem entre os dias 22 e 24/11. Os estudantes e a comunidade local participam de palestras, de momento cultural com apresentações de atividades artísticas e de oficinas de musicalidade.

