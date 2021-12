Cisternas e barreiros irão beneficiar Campo Alegre de Lourdes

O Projeto Cisternas beneficiará as famílias atingidas pela seca do município de Campo Alegre de Lourdes. Com o apoio da prefeitura municipal, o Consórcio Sustentável do Território do São Francisco (CONSTESF), responsável pela execução da obra, construirá cerca de 140 tecnologias sociais que irão proporcionar acesso à água de qualidade e à segurança alimentar.

Destinadas à produção de alimentos e à criação de pequenos animais, as tecnologias serão divididas em dois tipos: cisternas de enxurrada ou produção, com capacidade para armazenar até 52 mil litros de água, e barreiros, que garantem até 500 mil litros."O nosso objetivo é que as famílias possam captar água durante o período de chuva para que tenham água de qualidade para manter seus animais e plantar o ano todo, o que garante mais renda aos pequenos produtores. Tecnologias como essas são fundamentais para quem vive no semiárido", explica o presidente do CONSTESF, Genário Rabelo.

adblock ativo