Cinco novas empresas devem investir R$ 196 milhões no interior da Bahia

Os municípios de Sento Sé e da Região metropolitana de Salvador (RMS) deverão receber cinco empresas, dispostas a investir R$ 196,5 milhões e com possibilidade de gerar 592 empregos diretos. Os protocolos de intenções foram assinados nesta terça-feira (26), na Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado (SDE), entre os representantes dos empreendimentos e o secretário da pasta, João Leão, que também é vice-governador da Bahia.

Um dos destaque é a construção de dois novos parques eólicos, da ENGIE, que serão construídos em Sento Sé. “É isto que queremos: gerar emprego na Bahia, seja na Região Metropolitana de Salvador ou no Semiário. A intenção do governo do Estado é industrializar todo o interior para que o desenvolvimento econômico seja regionalizado”. Com as Centrais Eólicos Umburanas 9 e 12, a ENGIE soma 12 parques desta fonte renovável no município de Sento Sé, que juntos têm uma capacidade instalada de 340 MW. Serão investidos R$ 184 milhões, com geração de 450 empregos durante a construção, conforme o gestor.

Também foi assinado protocolo com a Plaskem Embalagens, que pretende ampliar a sua unidade em Lauro de Freitas, com um investimentos de R$ 3,5 milhões e geração de 70 empregos diretos. Já a Cata Tecidos fará ampliação e modernização de sua fábrica em Camaçari, com previsão de investir R$ 7 milhões e criar 40 postos de trabalho. A Santa Fé Indústria de Tintas, por sua vez, irá implantar uma unidade em Simões Filhos, investindo R$ 2 milhões e emprego para 30 trabalhadores.

