Caravana do Detran inicia atividades em Paulo Afonso

O Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) iniciou, nesta terça-feira (10), em Paulo Afonso, uma série de atividades, dentro do “Caravana do Detran”. O projeto, que prossegue até sexta-feira (13) no município, reúne 15 servidores lotados nos setores de Habilitação, Veículos e Educação, na sede do órgão, em Salvador, para a troca de experiências com os colegas da 6ª Circunscrição Regional de Trânsito (CIRETRAN). O objetivo da ação é qualificar os serviços oferecidos à população.

O coordenador da 6ª CIRETRAN, Fábio Martins, afirma que a presença da caravana motiva os servidores. “Esse intercâmbio vai dinamizar os procedimentos em nossa unidade com os novos conhecimentos passados pela equipe da capital. Os funcionários e a população vão perceber a diferença”. A técnica de Habilitação do DETRAN, Nina Rosa Seixas, também fala sobre a atividade. “Saímos da sede para sanar pendências no interior, mas acabamos sempre aprendendo algo, em situações peculiares de cada cidade. Essa descentralização do trabalho do órgão é muito construtiva”.

A programação da caravana inclui ações educativas em escolas públicas e a fiscalização de empresas de vistoria veicular, clínicas de trânsito e fábricas de placas, que funcionam em Paulo Afonso, para garantir o cumprimento da legislação e a prestação de bons serviços aos moradores da região. “As empresas precisam estar com a documentação regularizada e os equipamentos em condições de segurança. A avaliação é detalhada”, explicou o coordenador do projeto, tenente-coronel Josafá Soares.

