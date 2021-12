Buritirama, Poções e Brotas de Macaúbas serão atendidos pelo Saúde sem Fronteiras

O Saúde sem Fronteiras Rastreamento do Câncer de Mama irá atender mulheres de 50 a 59 anos dos municípios de Poções, Buritirama e Brotas de Macaúbas, nesta última semana do mês de abril. O público-alvo será contemplado com o exame de mamografia, que detecta precocemente o aparecimento do câncer de mama. Para ser atendida, a paciente deverá levar um documento de identidade, o Cartão do SUS e um comprovante de endereço. O atendimento começa às 7 da manhã e prossegue até 18h em todas as localidades.

Em Poções, o programa estacionará a sua unidade móvel na Policlínica Júlio Meire, a partir desta sexta-feira (27) até 12 de maio. Para este município, a Secretaria da Saúde do Estado (SESAB) pactuou 2.100 atendimentos. Já em Buritirama, a unidade irá estacionar no Posto de Saúde da Família (PSF) Sinval Pinheiro, localizado na Travessa Tancredo Neves, a partir deste sábado (28), até 5 de maio. A meta é atender a 986 mulheres na faixa etária estabelecida pelo Ministério da Saúde. Por fim, em Brotas de Macaúbas, o Saúde sem Fronteiras chega na segunda (30) e permanece também até 5 de maio, na Praça da Igreja, com a meta de atender a 817 mulheres.

O Saúde sem Fronteiras é um programa da SESAB que tem como diferencial o acompanhamento das mulheres com mamografias inconclusivas, com a oferta de exames complementares para o diagnóstico e o encaminhamento ao tratamento, visando à integralidade do atendimento. Para as mulheres com diagnóstico positivo, o tratamento cirúrgico, quimioterápico ou radioterápico será realizado em unidades de alta complexidade em Oncologia.

