Bom Jesus da Lapa terá novo aeroporto

O município de Bom Jesus da Lapa, na região do Velho Chico vai ganhar um novo aeroporto com capacidade para operações comerciais. O aeroporto ficará localizado em uma nova área de 4,5 milhões m². A pista de pouso e decolagem terá 1.550m de comprimento por 30m de largura e o investimento previsto é de aproximadamente R$ 20 milhões. O aviso de licitação foi publicado no Diário Oficial do Estado (D.O.E.) desta terça-feira (08) e a abertura dos envelopes com as propostas está prevista para 11 de novembro.

O atual aeródromo, que opera com aviação geral, não tem a possibilidade de receber voos comerciais devido ao envolvimento com a malha urbana. A construção do novo equipamento vai permitir a operação com as aeronaves da aviação regular.

Na região do Velho Chico, Bom Jesus da Lapa se destaca pelo turismo religioso e pela presença de parques solares. A cidade de 69 mil habitantes chega a receber 600 mil romeiros durante a festa de Bom Jesus, entre os meses de julho e agosto. Em relação à energia solar, são oito empreendimentos em operação comercial para geração de energia elétrica a partir da fonte fotovoltaica. O aeroporto poderá atrair mais turistas e também contribuir para o interesse de novos investimentos em energias renováveis no município.

“Recentemente, tivemos a inauguração do aeroporto Glauber Rocha, em Vitória da Conquista. Agora, a publicação da licitação para construção de um novo equipamento em Bom Jesus da Lapa. Isso mostra o trabalho realizado pelo Governo do Estado para desenvolver a aviação regional baiana”, destaca Marcus Cavalcanti, secretário de Infraestrutura.

Vitória da Conquista

O novo aeroporto Glauber Rocha, em Vitória da Conquista, teve um crescimento de 87% na movimentação total de passageiros no mês de setembro de 2019 em comparação ao mesmo período do ano passado no Pedro Otacílio. O número é alcançado no segundo mês de operação do novo equipamento aeroportuário do sudoeste baiano.

Entre 01 e 30 de setembro de 2018, o aeroporto Pedro Otacílio havia recebido um total de 17.467 passageiros. No Glauber Rocha, a capacidade para receber aeronaves de grande porte com até 189 pessoas contribuiu para o aumento deste número. No mesmo período deste ano, a quantidade de usuários que embarcaram e desembarcaram subiu para 32.814 com o novo equipamento.

