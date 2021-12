Barreiros levam água para o Sertão do São Francisco

Os pequenos produtores contemplados pelo Projeto Cisternas do Consórcio Sustentável do Território do São Francisco (CONSTESF) comemoram as últimas chuvas na região. As centenas de barreiros construídas estão transbordando e levando alívio às famílias que contam com a tecnologia capaz de captar e armazenar 500 mil litros de água, garantindo a manutenção da agricultura e criação de animais durante períodos sem chuvas.

O presidente do CONSTESF e prefeito de Canudos, Genário Rabelo, afirma que a execução do Projeto Cisternas está diminuindo a escassez de água na região. "Até agora entregamos, aproximadamente, 900 barreiros, além das cisternas para consumo humano e produção de alimentos que, também, são benefícios do projeto e que somam mais de duas mil famílias atendidas. São tecnologias que estão melhorando a vida do pequeno produtor rural e que chegam a todos os dez municípios que fazem parte do consórcio”.

