Barra recebe o projeto Agenda Territorial da Bahia

O município de Barra recebeu o projeto Agenda Territorial da Bahia (AG-TER Terra Livre), lançado na cidade no domingo (17), pela Secretaria do Planejamento do Estado (SEPLAN). A iniciativa, que abrange também os municípios de Buritirama, Cotegipe e Muquém do São Francisco, tem como objetivo promover ações integradas para o ordenamento territorial e a regularização fundiária e ambiental de ocupações de terras públicas, rurais e devolutas no Estado da Bahia. A ação estratégica do Governo do Estado da Bahia conta com recursos da ordem de R$ 2 milhões do tesouro estadual.

O Agenda territorial Bahia irá entregar aos agricultores familiares ocupantes de área devoluta do Estado um kit contendo, além da sua regularização fundiária ou título da terra, a sua regularização ambiental, a regularização junto ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e uma declaração de acesso ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF). “Esse é o primeiro passo que damos nesse projeto que visa trazer importantes benefícios para os agricultores familiares dessa região, mas sabemos que muito mais precisa ser feito e, assim que possível, vamos estender esses benefícios a um número muito maior de produtores rurais”, destacou o vice-governador e secretário do Planejamento.

O diretor de Planejamento Territorial da SEPLAN, Luiz Gugé, ressaltou a importância do acesso ao crédito por parte dos produtores. “Nós sabemos da importância da regularização fundiária e do valor que tem o título da terra para o produtor rural, mas esse projeto vai além ao garantir ao agricultor o acesso ao crédito, que ampliará sua capacidade de investimento e aumento da sua renda”.

adblock ativo