Bahiater discute desafios do desenvolvimento rural

Com o objetivo de promover o intercâmbio técnico e científico, bem como a discussão sobre a temática “Desafios do Desenvolvimento Rural: resistências, modos de vidas e sustentabilidades”, o I Congresso Internacional Interdisciplinar em Extensão Rural e Desenvolvimento (CIIERD) foi realizado na Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF), em Juazeiro (BA), foi realizado, na segunda (30). Simultaneamente ao congresso, aconteceu outros três eventos: o III Encontro Nacional da Agricultura Familiar (III ENAFA), a II Feira de Empreendedorismo de Mulheres e a VI Semana de Ciências Sociais.

A gestora da Superintendência Baiana de Assistência Técnica e Extensão Rural (Bahiater), Célia Watanabe, representando a Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), falou sobre a atuação do órgão junto aos trabalhadores rurais. "Estamos vivendo um momento de incertezas quanto ao cenário nacional para o financiamento da ATER (Assistência Técnica e Extensão Rural). No âmbito do Estado, a Bahiater tem empreendido esforços para ampliar o atendimento às famílias agricultoras e consolidar suas estratégias de atuação, seja na ação direta com seu quadro técnico, seja na parceria com entidades executoras de ATER via chamadas publicas, ou ainda por meio do convênio Mais Ater com prefeituras",

Promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Extensão Rural (PPGExR) da UNIVASF, o I CIIERD contou com, aproximadamente, 1,2 mil participantes, entre estudantes de graduação e pós-graduação, professores, pesquisadores e profissionais que atuam em diversas áreas relacionadas à extensão no meio rural. Do total de participantes, destacaram-se 400 agricultores e integrantes de comunidades tradicionais, indígenas e movimentos sociais de 57 municípios abrangidos por cinco territórios: Itaparica (PE), Piemonte Norte do Itapicuru (BA), Serra da Capivara (PI), Sertão do São Francisco Bahia e Pernambuco.

