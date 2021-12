Associação de produtores em Casa Nova conquista certificados

Três empreendimentos de Casa Nova - beneficiamento de mel, umbu e macaxeira -, ligadas à Associação de Produtores da Comunidade da Salina da Brinca, foram certificadas pelo Consórcio Sustentável do Território do São Francisco (CONSTESF) e pela Prefeitura de Casa Nova com o selo do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).

O SIM tem o objetivo de proteger a saúde da população, inspecionando os produtos de origem animal e vegetal transformados e comercializados. Através do selo, os produtores se tornam aptos a serem vendidos para prefeituras, escolas, hospitais e várias instituições públicas.

Representando os produtores da Salina da Brinca, o presidente da associação, Erinaldo Carvalho, falou sobre a conquista. "Só temos que agradecer ao consórcio e à prefeitura pela oportunidade de poder comercializar os nossos produtos dentro das leis, acessando todo o mercado municipal. Com o selo de inspeção municipal, nossos produtos serão ainda mais valorizados".

O médico veterinário do CONSTESF, Washington Nóbrega, elogiou o compromisso da Prefeitura de Casa Nova com o desenvolvimento da Agricultura. “Casa Nova tem feito um trabalho de desenvolvimento da Agricultura com maestria e ficamos muito satisfeitos em desenvolver esse projeto em um município comprometido, que hoje tem mais empreendimentos certificados em todo o território do Sertão do São Francisco” ressaltou.

O prefeito Wilker Torres destacou o compromisso em certificar mais empreendimentos no município. “Me orgulho de estar aqui, hoje, fazendo o que me comprometi, que foi fomentar o associativismo. Tenho certeza de que vamos ser o município da Bahia com mais certificados do SIM".

