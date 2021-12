Aluguel de energia solar chega a Bahia

Chega na Fazenda Terra do Sol, em Ibotirama, uma alternativa tecnológica, econômica, renovável e sustentável para economizar energia elétrica a partir do aluguel de placas para captação de energia solar.O CEO da Terra do Sol, Felipe Souto, fala sobre o benefício do modelo de negócio. “Os clientes alugam suas placas instaladas em uma grande área e, em troca, recebem descontos na fatura mensal da distribuidora de energia, que podem variar de 10% a 20%. Ou seja, através desse método, o valor fica menor do que a energia da rede. Os investidores ficam satisfeitos com a rentabilidade do aluguel; os inquilinos ganham com a redução no custo com energia e o meio ambiente agradece pelo uso de uma energia 100% limpa”, pontua.

Sócio de uma empresa de administração de condomínios residenciais e empresariais em Salvador que aderiu ao aluguel de energia solar, Roque Lopes fala sobre a iniciativa. “Cada dia mais, as empresas precisam ser produtivas, reduzir seus custos e ter estruturas enxutas. Esses processos passam exatamente por uma administração de custos e gastos de energia, que nos últimos anos tem subido muito acima da inflação”. O reajuste médio das distribuidoras de energia elétrica em 2018 chegou a 14,15%, segundo levantamento da Agência iNFRA, com dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Desde segunda-feira (22), a ANEEL já autorizou a COELBA a reajustar suas tarifas em mais 6,22%.

Para tomar a decisão de optar pela energia solar, Roque Lopes explica que fez análise das últimas revisões tarifárias e comparou dados. “Se nós pararmos para refletir, há menos de um ano atrás tivemos uma revisão tarifária que elevou as contas de energia da Bahia em mais de 18%. E o que está acontecendo agora é outro aumento de mais quase 7%”, observa o administrador que viu na fazenda solar uma solução para fugir das Bandeiras Amarelas e Vermelhas que perseguem a todos, além de obter descontos de 10% a 20% sem nenhum investimento.

adblock ativo