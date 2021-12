Agricultura Familiar do Sertão do São Francisco terá investimento de mais de R$ 900 mil

A Agricultura Familiar do Território de Identidade Sertão do São Francisco, no município de Juazeiro, terá investimentos na ordem de R$ 902,4 mil. Para isso, o Governo do Estado, por meio da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), empresa pública vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), assinou convênio do projeto Pró-Semiárido com a Associação Cultural e Artística de Radiofusão Comunitária Sertaneja e a Associação de Mulheres Produtoras de Doces e Massas de Laginha. Outro convênio foi assinado com a Associação Comunitária Agropastoril de Cachoeirinha, por meio do projeto Bahia Produtiva.

O setor já havia sido beneficiado com o lançamento de dois editais do Programa Bahia Produtiva, que somam R$ 80 milhões em apoio à Agricultura Familiar por meio do Edital Alianças Produtivas Territoriais, que vai investir R$ 60 milhões em 30 projetos, e o Edital Qualificação de Agroindústrias da Agricultura Familiar, que beneficiará 40 projetos e contará com um aporte de R$ 20 milhões. As inscrições para os editais, inclusive, já podem ser feitas pelo site da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado .

O diretor presidente da CAR, Wilson Dias, ressaltou que os investimentos reforçam o compromisso com a zona rural da Bahia. “Enquanto outros estados e a União têm encontrado dificuldades e, ao mesmo tempo, diminuído os investimentos no rural, a SDR, por intermédio da CAR, reforça o compromisso do Governo do Estado em dar visibilidade às associações e cooperativas da Agricultura Familiar, promovendo assistência técnica e investimentos na produção e na agroindustrialização”.

A presidente da Associação de Mulheres Produtoras de Doces e Massas de Laginha, Maiara da Silva Melo, destacou que o projeto vai ajudar com maquinários para produzir com mais quantidade. “Produzimos manualmente, em pouca quantidade. Somos oito mulheres em um espaço muito pequeno. Não temos uma geladeira apropriada e outras coisas, como uma mesa. Agora, estamos querendo ampliar para contratar mulheres para gerar renda para a nossa comunidade e fazer com que a gente possa vender mais e expor mais na cidade. A gente espera que esse projeto venha ajudar muito a nossa família”, relatou.

