Agricultores familiares de Pilão Arcado serão beneficiados com o Projeto Cisternas

Em Pilão Arcado, os agricultores familiares serão beneficiados com o Cisternas do Consórcio Sustentável do Território do São Francisco (CONSTESF), que tem como objetivos promover dignidade, melhoria na renda e segurança alimentar às famílias do semiárido. Através desse projeto, serão construídos 105 barreiros-trincheira no município, uma tecnologia capaz de armazenar até 500 mil litros de água, permitindo que os trabalhadores produzam mesmo nos períodos de estiagem.

O presidente do CONSTESF e prefeito de Canudos, Genário Rabelo, considera que o projeto é fundamental para a convivência com a seca. “A oferta de tecnologias, como os barreiros e as cisternas, darão dignidade a mais de 100 famílias pobres de Pilão Arcado, que precisam conviver e produzir em suas comunidades rurais. Elas proporcionam autonomia e saúde". Ele destaca que mais de 2.200 tecnologias já foram construídas gratuitamente em todo o Território do Sertão do São Francisco, entre as quais barreiros, cisternas para consumo humano e cisternas de produção (enxurrada).

De acordo com o coordenador de campo do projeto, Mauro Macêdo, ao término das construções, as famílias receberão orientações sobre o funcionamento do sistema simplificado de água. “As pessoas beneficiadas participarão de um curso sobre produção de alimentos e como fazer o bom uso da água. Durante a capacitação, elas aprenderão a cuidar da tecnologia, do meio ambiente onde moram e a conviver com o semiárido”.

adblock ativo