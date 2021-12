Agricultores familiares de Canoa são beneficiados com projeto de uso sustentável da água

O potencial hídrico antes desperdiçado, agora ajuda a fortalecer a Agricultura Familiar na comunidade de Canoa, em Juazeiro. É que foi implantado o sistema bioágua, que consiste na reutilização da água de uso doméstico para irrigar frutas e forragens para animais. A tecnologia social foi instalada pelo Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada (IRPAA), instituição conveniada com a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia (SDR), a partir de acordo de empréstimo entre o Governo da Bahia e o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA), dentro do projeto Pró-Semiárido.

O agrônomo do IRPAA, Clérison Belém, explica que o funcionamento do sistema bioágua se dá a partir do recebimento das chamadas “águas sujas”, que passam por canos, caindo primeiramente em uma caixa de gordura onde alguns resíduos são retidos. Depois, passam para um filtro biológico (uma espécie de tanque composto por camadas de palha seca, areia, brita e seixo), retendo partículas e filtrando a água que, em seguida, é canalizada e armazenada no tanque de reuso para ser usada na irrigação das plantas.

Todas as famílias que receberão o sistema bioágua, completa o representante do IRPAA, também serão contempladas com o Quintais Produtivos, projeto do governo do Estado que apoia a Agricultura Familiar a partir de uma produção diversificada, com criação de pequenos animais (aves, caprinos, ovinos, porcos) e cultivo de plantas medicinais, frutíferas e hortaliças.

