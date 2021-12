Agricultores familiares comemoram resultados da prestação de serviço de assistência técnica

Nos municípios de Bom Jesus da Lapa, Serra do Ramalho, Sítio do Mato e Paratinga, mais de 700 famílias comemoraram os resultados da prestação de serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) da Chamada Pública ATER Sustentabilidade, executado pela Superintendência Baiana de Assistência Técnica e Extensão Rural (BAHIATER), órgão vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), em parceria com a Fundação Desenvolvimento Integrado do São Francisco (FUNDIFRAN).

Serviço para a promoção do desenvolvimento rural, por meio de orientações sobre o processo de produção e troca de conhecimentos entre agricultores familiares e técnicos extensionistas, no Estado da Bahia, a ATER executa o serviço em parceria com organizações da sociedade civil e com as prefeituras municipais.

A subcoordenadora da BAHIATER no Serviço Territorial de Apoio à Agricultura Familiar (SETAF) Velho Chico, localizado em Bom Jesus da Lapa, avalia o êxito do projeto: “A BAHIATER acompanhou continuamente o trabalho realizado pela FUNDIFRAN, junto aos agricultores familiares. Estivemos presentes em algumas atividades desenvolvidas e contribuímos como facilitadores em outras. Observamos o quanto os agricultores puderam ampliar seus conhecimentos sobre diversas atividades produtivas participando de diferentes atividades, intercâmbios e visitas técnicas. Realizamos capacitações dos técnicos e dos agricultores, principalmente, na cadeia produtiva da avicultura, com criação de frangos e galinhas caipiras, e sobre os programas de Aquisição de Alimentos (PAA) e o de Alimentação Escolar (PNAE)”.

O fortalecimento do meio rural por meio da parceria foi comentado pelo presidente da FUNDIFRAN, Boaventura Gomes de Almeida: “Conseguimos atender às metas, prestando assistência técnica permanente para 720 famílias de agricultores familiares. Tivemos bons resultados, trabalhando algumas cadeias produtivas desses quatro municípios atendidos na chamada pública, com o desenvolvimento da Apicultura, Avicultura e Mandiocultura. Essa parceria deu certo. Realizamos reuniões de avaliação, as pessoas beneficiadas deram muito valor e satisfizeram seus anseios. É muito importante termos editais como estes para formamos novos agricultores”.

De acordo com dados oficiais, a Chamada Pública ATER Sustentabilidade teve investimentos de mais de R$ 2 milhões, com a finalidade de prestar serviços de ATER voltados à produção sustentável. Dentre os resultados obtidos estão a elaboração de propostas para o PAA, implementação de unidades demonstrativas de mandioca, elaboração e acompanhamento de projetos de fomento Brasil Sem Miséria, desenvolvimento da criação de galinha Ccaipira, apicultura, suinocultura, horticultura e bovinocultura de leite, além do apoio à gestão de empreendimentos e formação de preços, produção de marcas e rótulos de produtos da Agricultura Familiar.

