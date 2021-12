Agricultores familiares colhem resultados com produção agroecológica

A realidade de 141 famílias dos Territórios de Identidade Bacia do Rio Corrente, Litoral Sul, Portal do Sertão, Vale do Jiquiriçá e Velho Chico está sendo transformada a partir da implantação do sistema de Produção Agroecológica Integrada Sustentável (PAIS). O projeto oferece às famílias beneficiárias serviço de assistência técnica e extensão rural (ATER), bem como contempla a instalação de um galinheiro com área de pastagem e a aquisição de material de irrigação, matrizes de aves, mudas frutíferas e sementes de hortaliças, entre outros.

O PAIS já mostra resultados em diversos municípios, a exemplo de Paratinga, no Velho Chico, conforme a Assessoria de Comunicação da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR). “No local, 32 famílias da comunidade rural de Carrapicho, integrantes da Associação dos Agricultores e Agricultoras Familiares do Vale do Santo Onofre, estão colhendo os primeiros resultados”. A experiência integra um conjunto de ações desenvolvidas pelo Governo do Estado, por meio do edital Socioambiental do Bahia Produtiva, projeto executado pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), empresa pública vinculada à SDR.

O edital Socioambiental do Bahia Produtiva tem como objetivos apoiar ações voltadas para a melhoria do manejo dos recursos naturais nas áreas de produção agrícola e pecuária; a recuperação de áreas degradadas; o incentivo a outras formas de produção; e o beneficiamento em bases agroecológicas, além de apoiar as iniciativas de comércio justo e solidário e a garantia da segurança alimentar e nutricional dos beneficiários.

