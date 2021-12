Ações reforçam a Agricultura Familiar no Território de Identidade do Velho Chico

A assinatura de convênio do Bahia Produtiva, no valor de 403,5 mil, beneficiando mais 40 famílias da localidade de São João, em Carinhanha, e a entrega de 712 certificados do Cadastro Ambiental Rural (CAR) aos produtores do município marcaram a ida do governador Rui Costa à cidade, nesta . Na ocasião, a Associação de Produtores Rurais de Baixa do Tribe recebeu um trator e o governador anunciou a construção de um Posto de Saúde, em Angico, e a construção da estrada que liga o distrito à BA-161.

“Os certificados de regularidade ambiental obedecem a uma lei federal que obriga a todos os produtores rurais terem este documento. Os grandes produtores têm condições de fazer isso por conta própria, contratando um consultor. E nós estamos entregando estes certificados gratuitamente, para que os pequenos produtores possam ter esse documento também, e, assim, ter acesso ainda a recursos e financiamentos", declarou Rui Costa, destacando que a Bahia é o Estado brasileiro com o maior número de produtores rurais. Ainda segundo o governador, estão sendo aplicados R$ 37 milhões para que todos os produtores rurais possam ter o documento que já foi entregue a cerca de 340 mil unidades em toda a Bahia.

O presidente da Associação dos Produtores Rurais de Baixão do Tribe, Juracir Alves dos Santos, falou sobre a importância da entrega de tratores aos pequenos produtores da região. “O trator é capaz de fazer o trabalho de até 20 famílias em apenas um dia. A comunidade tem umas 80 famílias e mais cerca de 100 famílias ao redor. A máquina vai melhorar para todos nós. Vamos poder produzir os alimentos, vender e vai facilitar a nossa produção”.

Rui Costa também entregou um sistema de abastecimento de água, construído pela Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco (CODEVASF). São, ao todo, cinco subsistemas, no valor de R$ 5 milhões, beneficiando diversas comunidades, entre elas, a de Angico. Os cinco sistemas beneficiam os distritos de Angico, Itumirim, Baixa do Meio, Boa Sorte, Bom Sucesso, Lagoa das Bombas, Lagoa das Pedras, Lagoa de Cima, Lagoa de Fora, Maninho, Salto dos Bois e Tábua, totalizando 2,2 mil pessoas beneficiadas.

