Abaré e municípios vizinhos são beneficiados com obras de Infraestrutura e de Saúde

A pavimentação que liga o município de Abaré ao acesso da BA-210, cujo investimento foi de R$ 755,7 mil, foi inaugurada hoje pelo Governador Rui Costa. Também foi assinada a ordem de serviço para a restauração de 369,30 quilômetros da rodovia no trecho entre Barra do Tarrachil, Abaré e Curaçá, beneficiando 516 mil habitantes da região, em um investimento de R$ 76,9 milhões. Na área da Saúde, foram entregues duas novas ambulâncias com o objetivo de reforçar o atendimento dos moradores de Abaré e Curaçá. Foram entregues, ainda, três tratores agrícolas com implementos para beneficiar agricultores de Abaré, Curaçá e Chorrochó e 687 certificados do Cadastro Ambiental Rural (CAR) a agricultores familiares.

“Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui inaugurando e autorizando obras que vão melhorar a vida das pessoas. Vamos pedir a empresa responsável pelo serviço que priorize os trechos mais críticos da BA-210 (que vai desde a saída de Paulo Afonso até a entrada de Juazeiro)”, afirmou Rui, que prometeu ajudar a prefeitura a finalizar a urbanização da cidade. Ele também autorizou o secretário de Infraestrutura, Marcus Cavalcanti, a providenciar a recuperação do asfalto da pista de pouso de aeronaves de Abaré.

Rui Costa deu autorização, ainda, à Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) para celebrar dois convênios no âmbito do Projeto Bahia Produtiva, nos segmentos socioambiental e de aquicultura e pesca. A Associação Agropecuária de Jovens Piscicultores e Horticultores Familiar de Abaré e Curacá ( HORTPEIXE) e a Assiciação Comunitária dos Produtores Rurais do Umbuzeiro e Circunvizinhancas foram beneficiadas com R$ 226 mil, contemplando 43 famílias.

