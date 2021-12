20º BPM de Paulo Afonso comemora 21 anos de existência com ação solidária

Os 21 anos do 20º Batalhão da Polícia Militar (BPM) da cidade de Paulo Afonso estão sendo comemorados na base do comprometimento social e da solidariedade. A tropa realizou uma campanha beneficente e distribuiu, na terça-feira (28), mais de duas toneladas de alimentos não perecíveis para as comunidades que são castigadas com a seca no sertão.

O Guardião do Sertão, como é conhecido o 20º Batalhão da PM, tem uma área de, aproximadamente, 21 mil Km² e abrange 13 municípios sendo eles, Paulo Afonso, Glória, Macururé, Rodelas, Santa Brígida, Jeremoabo, Coronel João Sá, Pedro Alexandre, Sítio do Quinto, Abaré, Chorrochó, Novo Triunfo e Antas, atendendo a uma população estimada em 350 mil habitantes.

adblock ativo