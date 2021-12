Zonas turísticas baianas são apresentadas no Roadshow Redescubra

As 13 zonas turísticas baianas serão apresentadas em 11 cidades brasileiras, dentro do Roadshow Redescubra Porto Seguro - Bahia, que acontece até o dia 6 de dezembro. O evento, que consiste em apresentações itinerantes, acontece nas capitais Goiânia, Brasília, Cuiabá, Belo Horizonte, Vitória, Curitiba, Porto Alegre e São Paulo, além dos municípios paulistas de São José do Rio Preto, Ribeirão Preto e Campinas. O evento é uma iniciativa da Prefeitura de Porto Seguro e foi criado pela B2Live para apresentar as novidades e manter os profissionais de Turismo conectados com Porto Seguro, um dos destinos mais desejados do Brasil e que sempre figura no ranking dos mais comercializados.

Além da oportunidade de apresentar as zonas turísticas, o Roadshow Redescubra Porto Seguro proporciona rodadas de negócios, garantindo à Superintendência de Fomento ao Turismo - Bahiatursa a possibilidade de um contato mais estreito com agentes de viagem de Estados como São Paulo e Minas Gerais, que estão entre os principais emissores para a Bahia. “Temos, ainda, a oportunidade de estreitar relações com profissionais, bem como promover e incrementar o fluxo turístico para a Bahia de Estados como Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Paraná, Distrito Federal, Goiás e Mato Grosso”, destacou o superintendente da Bahiatursa, Diogo Medrado.

No evento estão sendo promovidos Porto Seguro, Arraial d’Ajuda, Trancoso e Caraíva, visando fortalecer o relacionamento com operadores, estimular as vendas e aumentar o fluxo turístico. As cidades selecionadas para receber o roadshow, conforme a organização do evento, foram escolhidas de acordo com a conectividade aérea, com o potencial emissivo e pela indicação dos principais operadores turísticos.

