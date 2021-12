Zona rural de Itapebi recebe sistemas de abastecimento de água

Moradores da zona rural do município de Itapebi receberam as obras de abastecimento do Governo do Estado. Os três sistemas de água inaugurados pelo governador Rui Costa, nesta quinta-feira (29), beneficia 352 famílias dos povoados de Ventania, Gameleira e Assentamento União. O investimento foi de R$ 890 mil.

“Além dos sistemas para a zona rural, entregamos quase 12 quilômetros de tubo para viabilizar, em parceria com o município, a implantação de mais um sistema de abastecimento de água, em outro povoado. O objetivo do Governo do Estado é levar água potável para as localidades rurais do interior baiano e melhorar a vida do povo”, afirmou o governador que, dentro da sua política de visitar escolas, entregou a reforma do Colégio Estadual Clóvis Adolpho Stolze.

O titular da Secretaria de Infraestrurura Hídrica e Saneamento do Estado (SIHS), Leonardo Góes, falou sobre a importância da entrega periódica dessas obras para a população. "Com a entrega desses sistemas, estamos resolvendo uma necessidade da população. Temos mais de 280 obras de abastecimento em andamento no Estado”.

Rui Costa também fez a entrega de 11 mil metros de tubos e um reservatório que vão viabilizar a implantação de mais um sistema para fornecimento de água potável, desta vez, no Assentamento Candeal. Além disso, o governador inaugurou a Praça São José, localizada na sede de Itapebi. Com chafariz, bancos, parquinho para a criançada e aparelhos de ginástica, o local recebeu um aporte de R$470 mil e foi construído pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado (CONDER), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SEDUR). Ainda teve a entrega de uma ambulância e de uma viatura militar para a cidade.

