Zona rural de Itamaraju ganha quadra poliesportiva

A quadra poliesportiva, construída no povoado de Pirajá, na zona rural de Itamaraju, será inaugurada nesta quinta-feira (8), às 10h. A obra, que contou com um investimento de aproximadamente R$ 135 mil, foi executada por meio de um convênio celebrado entre a prefeitura do município e a Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia, autarquia vinculada à Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (SETRE).

“Este equipamento é da maior importância, pois, além de propiciar espaço para desenvolver a prática de vários tipos de esportes, é mais uma oportunidade para abrir caminhos e perspectivas para a juventude. A quadra serve, também, de referência para o desenvolvimento de programas e eventos esportivos para a comunidade”, destaca o secretário da SETRE, Davidson Magalhães.

