Voluntárias Sociais realizam feira de saúde e cidadania em Ituberá

A Feira Cidadã em Ituberá, promovida pelas Voluntárias Sociais da Bahia (VSBA), foi realizada nesta quinta-feira (22), oferecendo serviços de saúde e cidadania para a população local e de cidades vizinhas. A ação disponibilizou a emissão da segunda via da Carteira de Identidade e do CPF, bem como realizou exames preventivos, mamografia para mulheres acima de 50 anos (sem requisição médica) e abaixo de 49 anos (com requisição médica), ultrassonografia e raio-x. Idealizadora da feira, a primeira-dama e presidente da VSBA, Aline Peixoto, compareceu ao evento.

A prefeita de Ituberá, Iramar Costa, destacou a importância da ação para o município: “Esta é a primeira e única feira da região que agrega tantos e grandiosos serviços. Estamos nos sentindo muito honrados". Já o coordenador de ações comunitárias das VSBA, Edvaldo Gomes, explicou que para os casos de atendimento em que foi necessária uma complementação dos exames de saúde, ocorrerá o agendamento de procedimentos para a sua posterior realização, em unidades da cidade.

