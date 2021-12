Vídeo flagra agressão contra mulher na cidade de Ilhéus; suspeito tem histórico de violência

A Polícia Civil de Ilhéus, no sul da Bahia, está investigando um vídeo que viralizou nas redes sociais, nesta quarta-feira, 14, em que um homem aparece agredindo com socos uma mulher. Ele foi identificado como Carlos Samuel Freitas Costa Filho.

De acordo com a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), o suspeito já possui outros 10 registros na delegacia por violência familiar e doméstica. Ainda não há informações sobre a data do crime, que aconteceu no bairro Nelson Costa, zona sul.

Nas imagens, gravadas por um morador, o agressor e a vítima estão próximos a um carro, em frente a uma casa. A mulher pede para que o homem deixe o local. Durante o vídeo, o homem fala com a pessoa que está gravando o flagrante e chama ele para a briga. Segundo a titular da Deam de Ilhéus, Márcia Rezende, o homem deve ser intimado para prestar esclarecimentos.

adblock ativo