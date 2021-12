Vereda, Ibirapuã e Guaratinga recebem o Saúde sem Fronteiras

Os municípios de Vereda, Ibirapuã e Guaratinga vão receber o Saúde sem Fronteiras, projeto do Governo do Estado, viabilizado pela Secretaria da Saúde do Estado (SESAB). Cerca de 2.436 mulheres dessas localidades, na faixa etária de 50 a 69 anos, poderão realizar mamografias – exame que detecta precocemente os casos de câncer de mama. Para ser atendida, a paciente deverá levar um documento de identidade (com foto), Cartão do SUS e comprovante de endereço. Os exames serão realizados em unidades móveis, equipadas com mamógrafos de última geração, de acordo com os organizadores da ação.

Em Vereda, o atendimento começa nesta quinta-feira (12) e prossegue até o dia 14 de setembro. A unidade móvel está estacionada na Rua Odílio Alves Neto, nas proximidades da Secretaria de Assistência Social. Já em Ibirapuã, a unidade móvel ficará de 16 a 20 de setembro, na Rua José Bonifácio, na Praça Geraldo Chácara. E em Guaratinga, de 16 a 26 de setembro, na Avenida Brasil, 485, no Centro da cidade, tendo como ponto de referência a Loja Maçônica.

O secretário da Saúde da Bahia, Fábio Vilas-Boas, destaca que “o programa da SESAB transformou- se em uma das mais importantes ferramentas de acesso inicial da mulher às ações de prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. “A iniciativa tem como diferencial o acompanhamento necessário das mulheres com mamografias inconclusivas, proporcionando a realização de exames complementares para o diagnóstico e o encaminhamento ao tratamento, visando a integralidade do atendimento”. Para as mulheres com diagnóstico positivo, completa, o tratamento cirúrgico, quimioterápico ou radioterápico será realizado em unidades de alta complexidade em oncologia.

