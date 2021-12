Verão Costa a Costa chega a Itacaré com torneio de canoagem

A quarta etapa do projeto Verão Costa a Costa chega a Itacaré, no próximo final de semana, dias 7 e 8 de março, trazendo entre as novidades a realização do torneio de canoagem. Organizada pela Associação Cacaueira de Canoagem, a competição contará com a participação de mais de 120 atletas e cerca de 30 dirigentes das cidades de Itacaré, Maraú, Ubatã e Ubaitaba. A disputa será no estilo velocidade, em uma prova de 200 metros, nas seguintes modalidades: cadete (atletas de 15 e 16 anos), júnior (atletas de 17 e 18 anos) e sênior (atletas entre 19 a 34 anos), tanto no masculino quanto no feminino.

Além da Canoagem, o Verão Costa a Costa leva para Itacaré outras modalidades esportivas, como o futevôlei, o beach soccer e o surf. O evento, que é gratuito, oportuniza o público, ainda, com diversão em equipamentos de esportes radicais e aventuras, como a parede de escalada, full pipe, giromaster, arvorismo e bungee trampolim.

O Verão Costa a Costa é uma realização da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Estado da Bahia (SETRE) e da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (SUDESB), com apoio da Bahiatursa e o patrocínio da Coelba, através do programa FazAtleta. Entre os apoiadores estão ainda a Federações do Esporte Amador da Bahia (UNISPORT), Federação Baiana de Esportes Radicais e de Aventura (FEBERA) e Instituto Brasileiro de Desenvolvimento do Esporte (IBDE) e as prefeituras dos municípios participantes (Alcobaça, Porto Seguro, Ilhéus, Itacaré, Maraú, Valença, Salvador e Lauro de Freitas).

O projeto conta, ainda, com a parceria da Federação das Associações de Futevôlei (Futevôlei Bahia), Federação Baiana de Beach Soccer, e Federação Baiana de Surf (FBSurf).

