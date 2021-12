Velório e sepultamento de Herzem Gusmão tem horários alterados

O velório do prefeito de Vitória da Conquista, Herzem Gusmão, teve seu horário alterado após modificação no vôo que levará o corpo do político de São Paulo, onde estava internado para tratamento da Covid-19, para a cidade baiana.

De acordo com informações da prefeitura da cidade, o corpo de Herzem será transportado no início desta tarde, com previsão de decolagem a partir das 13h30, em um avião particular.

Anteriormente marcado para as 14h, o velório fica assim condicionado à chegada do corpo do prefeito. A cerimônia será realizada na Casa de Eventos Mediterrâneo, e será reservada aos familiares, amigos próximos e autoridades, devido à pandemia.

Após o velório, o cortejo fúnebre percorrerá as principais avenidas chegando até o Cemitério da Saudade, onde ocorrerá o sepultamento em cerimônia novamente reservada à família.

