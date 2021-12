Vaqueiro morre após ser picado por escorpião em Ibirapuã

Um vaqueiro, identificado como Leandro Firmino dos Santos, de idade desconhecida, morreu nesta quinta-feira, 15, pouco tempo após ser picado por um escorpião, no interior de Ibirapuã. Ele acordou cedo para tirar leite da fazenda e, ao se vestir, foi picado pelo animal, que estava escondido na roupa.

De acordo com informações do Teixeira Hoje, ele ainda chegou a ir para o curral da propriedade e comentou com um colega de trabalho que o seu dia não havia começado bem, pois havia sido picado por um escorpião.

Segundo o veículo, a vítima começou a passar mal e procurou o Hospital de Ibirapuã já em estado grave. Ele foi transferido para o Hospital Municipal Teixeira de Freitas, mas não resistiu.

Ainda não há informações se a vítima recebeu soro para combater o veneno. Os relatos afirmam que o vaqueiro tinha problemas cardíacos e já havia sido picado por um escorpião outra vez.

