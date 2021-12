Valença registra cinco mortes pelo Coronavírus em 48 horas

A Prefeitura de Valença registrou 51 novos casos confirmados de pacientes com COVID-19 e cinco novos óbitos decorrentes da doença, entre a noite da última terça-feira (16) até a noite de quinta-feira (18). Nessas 48 horas, foram registradas as mortes de duas mulheres de 72 e 74 anos e três homens de 81, 70 e 47 anos. Diante do avanço da pandemia no município, o prefeito Ricardo Moura anunciou, nas redes sociais que o comércio não essencial estará fechado pelos próximos sete dias, .

Além disso, a gestão municipal intensificou a campanha a favor do isolamento social, indicado pelos especialistas como a melhor forma de combate à proliferação do novo Coronavírus. "Não adianta decretar se a população não colabora. Respeite os decretos e as recomendações de distanciamento para evitar que você entre no boletim diário do Coronavírus de Valença. Festas e farras em tempo de pandemia é uma atitude irresponsável”, escreveu em uma publicação da gestão municipal nas redes sociais.

De acordo com a prefeitura, nas ruas do município também há um trabalho de fiscalização, para verificar se o comércio está cumprindo o decreto de fechamento. Conforme dados oficiais, 150 estabelecimentos foram notificados e 16 multados, por descumprimento das normas.

O último boletim divulgado pela prefeitura registra 348 casos confirmados da COVID-19 em Valença, desde o início da pandemia. Desses, 98 já encontram-se recuperados, cinco estão hospitalizados e outros 235 estão em isolamento domiciliar. Dez pessoas morreram.

adblock ativo