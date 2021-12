“Vai dar vontade de morrer”, afirma prefeito de Itamaraju sobre novo cemitério

O prefeito de Itamaraju, Marcelo Angênica (PSDB), afirmou, durante uma entrevista para a Rádio Extremo Sul, que quem visitar o novo sepulcrário em construção na região leste da cidade, “vai dar vontade de morrer”.

De acordo com informações do Teixeira Hoje, a população denuncia que pessoas estão sendo enterradas em covas rasas por falta de espaço no atual cemitério São Cosme e São Daminhão. Após a declaração do prefeito, o apresentador Jean Batatinha riu e retrucou o gestor, dizendo que ele é quem deveria visitar o novo cemitério.

“Todas as ruas são asfaltas. Vá lá, está ficando tudo muito bonito e vai dá vontade de morrer”, disse Angênica às gargalhadas.

Batatinha retrucou, dizendo: “Se o senhor quiser, pode ir, pois eu não quero não”.

Segundo o site, o prefeito não explicou na entrevista o motivo da conclusão da obra já ter sido prorrogada várias vezes, além de um aditivo aumentando o custo do projeto em mais R$ 61 mil.

