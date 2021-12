UTI em Ilhéus para pacientes com Covid-19 colapsou

O número de vagas nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) em Ilhéus para pessoas acometidas da Covid-19 colapsou. A ocupação chegou a 100% dos 50 leitos existentes, tanto para pacientes do SUS, quanto para os de planos de saúde conveniados. Caso algum paciente precisar de UTI, terá que ser transferido para Salvador ou Vitória da Conquista, conforme o secretário municipal de Saúde, Geraldo Magela.

O gestor municipal atribui o colapso ao "o sucesso do trabalho de combate à doença que vem sendo desenvolvido na cidade". Para reforçar sua tese, Magela informa que

"Apenas metade dos 50 leitos é ocupada por moradores da própria cidade. O nosso sucesso atraiu pacientes de todas as regiões, inclusive de Itabuna. Se não tem lá, mandam para cá. Antes era o contrário: mandávamos para lá", disse o gestor municipal ao Bahia Online, relatando que nos leitos de Ilhéus têm, hoje, pacientes de Eunapolis, Gandu e Belmonte, dentre outros municípios.

O secretário também comparou as condições de Ilhéus e Itabuna no que se refere ao setor público de saúde. "Itabuna é macro. Somos micro. Eles receberam R$ 9 milhões para o combate à Covid-19. Nós, R$ 3,3 milhões. No entanto, temos 50 leitos de UTI e eles possuem apenas 15". Geraldo Magela ressaltou que é comum a decisão de transportar pacientes da cidade para Salvador e Conquista em situações como a atual.

adblock ativo